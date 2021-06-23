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Рязанец украл из супермаркета 17 килограмм мяса для шашлыка
Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела по статье 158 УК РФ.

Рязанец украл из супермаркета 17 килограмм мяса для шашлыка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился владелец супермаркета, расположенного в Рязани на улице Черновицкой. Он рассказал, что из магазина украли 10 упаковок маринованного мясо для шашлыка общим весом около 17 килограмм.

Полицейские опросили работников магазина и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Камеры записали момент хищения, сотрудники полиции установили личность вора. Им оказался 26-летний рязанец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела по статье 158 УК РФ.