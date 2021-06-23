Россиянам раскрыли способ уйти в отпуск на год

Отпуск без сохранения содержания может получить сотрудник по уважительной причине. Однако, что считать уважительной причиной, — решает работодатель.

Россиянам раскрыли способ уйти в отпуск на год. Об этом доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» Российского Экономического Университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, работник по письменному заявлению может получить «отпуск без сохранения содержания» по уважительным причинам. Это регламентируется статьей 128 Трудового кодекса России. Что считать уважительной причиной в ряде случаев решает работодатель, однако есть категории граждан, которым начальство не может отказать в предоставлении такого отпуска.

«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок», — добавляет эксперт.

Поэтому любой работник может написать заявление на длительный отпуск без сохранения содержания.

К такому способу часто прибегают компании на грани банкротства — они отправляют своих сотрудников в отпуск без сохранения содержания. При этом он может длиться не один год.

Стоит понимать, что работник, ушедший в такой отпуск, не будет получать зарплату. Кроме того, он и не будет накапливать время очередного отпуска, а также не будет формироваться страховой стаж и не будут идти отчисления в Пенсионный фонд.