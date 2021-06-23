Россиянам раскрыли способ уйти в отпуск на год. Об этом доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» Российского Экономического Университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец
По ее словам, работник по письменному заявлению может получить «отпуск без сохранения содержания» по уважительным причинам. Это регламентируется статьей 128 Трудового кодекса России. Что считать уважительной причиной в ряде случаев решает работодатель, однако есть категории граждан, которым начальство не может отказать в предоставлении такого отпуска.
«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок», — добавляет эксперт.
Поэтому любой работник может написать заявление на длительный отпуск без сохранения содержания.
К такому способу часто прибегают компании на грани банкротства — они отправляют своих сотрудников в отпуск без сохранения содержания. При этом он может длиться не один год.
Стоит понимать, что работник, ушедший в такой отпуск, не будет получать зарплату. Кроме того, он и не будет накапливать время очередного отпуска, а также не будет формироваться страховой стаж и не будут идти отчисления в Пенсионный фонд.