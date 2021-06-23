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Появилась онлайн-карта ремонтируемых дорог в Рязанской области
Карта дорог, которые отремонтируют в 2021 году в Рязанской области, размещена на платформе «Яндекс.Карты». Ресурс разработан совместно с региональным минтрансом и администрациями муниципальных образований региона.

Появилась онлайн-карта ремонтируемых дорог в Рязанской области. Об этом сообщается в группе областного Центра управления регионом.

Карта дорог, которые отремонтируют в 2021 году в Рязанской области, размещена на платформе «Яндекс.Карты». Ресурс разработан совместно с региональным минтрансом и администрациями муниципальных образований региона.

Согласно ей, синим цветом на карте отмечены участки, которые приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а красным — те, которые отремонтируют в рамках муниципальных и региональных программ.

Протяженность участков допускает некоторую погрешность, однако местоположение дорог верное. Карта продолжит актуализироваться.