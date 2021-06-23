Первый российский регион ввел локдаун из-за коронавируса

Это связано из-за ухудшением эпидобстановки.

Бурятия стала первым российским регионом, который вновь ввел ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Меры будут действовать с 27 июня по 11 июля. На эти две недели приостановится деятельность всех предприятий, за исключением служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и СМИ. Продолжит работать и общественный транспорт.

В оперштабе объяснили, что такие ограничения вводятся, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

На протяжении пяти недель в Бурятии отмечается все больше заболевших — за прошедше сутки в республике выявили 255 новых случаев заражения и 22 человека скончались.