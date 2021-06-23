Пьяный рязанец угнал «Ниву», чтобы покататься и поспать

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пьяный рязанец угнал «Ниву», чтобы покататься и поспать. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 45-летний рязанский рабочий и рассказал, что от его дома на улице Зубковой пропала машина «Нива», которую он припарковал там накануне вечером.

Полицейские объявили план «Перехват». Машину заметили инспекторы ДПС, патрулировавшие окраину города. Требование остановится водитель «Нивы» проигнорировал. Сотрудники ГИБДД догнали и остановили машину. За рулем был 26-летний рязанец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Злоумышленника задержали.

Оказалось, что ночью молодой человек в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой и, увидев автомобиль, решил доехать на нем до дома. Он разбил стекло, завел двигатель и поехал кататься. После этого парень уснул в машине, а когда проснулся и решил вернуться домой, его задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.