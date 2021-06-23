Пьяный рязанец из-за ревности чуть не зарезал приятеля

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет либо принудительных работ, либо лишения свободы.

Пьяный рязанец из-за ревности чуть не зарезал приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В селе Можары Сараевского района 24-летний местный житель пришел в гости к знакомому. Там они вместе с супругой хозяина дома распивали спиртное. В какой-то момент 30-летнему хозяину показалось, что гость уделяет его жене слишком много внимания. Он схватил нож и стал угрожать, что зарежет приятеля. Мужчина вызвал полицию.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет либо принудительных работ, либо лишения свободы.