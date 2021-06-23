Основателя антивирусной программы McAfee нашли мертвым в тюрьме в Испании

Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не удалось.

Основателя антивирусной программы McAfee нашли мертвым в тюрьме в Испании. Об этом в среду, 23 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету País.

Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не удалось. Накануне стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняли в неуплате налогов.

Джона Макафи объявили в международный розыск. В октябре 2020 года его задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.