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Основателя антивирусной программы McAfee нашли мертвым в тюрьме в Испании
Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не удалось.

Основателя антивирусной программы McAfee нашли мертвым в тюрьме в Испании. Об этом в среду, 23 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету País.

Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме в Испании. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не удалось. Накануне стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняли в неуплате налогов.

Джона Макафи объявили в международный розыск. В октябре 2020 года его задержали в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.