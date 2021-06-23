Опубликован новый ролик о кибердеревне

В новом ролике AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора AI-ваныча, чтобы тот проверил эффективность теплиц у фермера Николая.

Опубликован новый ролик о кибердеревне. Его разместили на YouTube канале Birchpunk .

В новом ролике AI Russia отправляет на Рашн Марс своего инспектора AI-ваныча, чтобы тот проверил эффективность теплиц у фермера Николая.

«Если Николай сможет защитить свой проект, то будет номинирован на самую престижную премию в области AI-технологий — AI Russia Awards», — говорится в сообщении.

AI Russia Awards — первая национальная премия для проектов c использованием технологий искусственного интеллекта, показавших выдающийся бизнес-эффект.

Напомним, первый ролик о кибердеревне сняли в селе Кисьва Пронского района Рязанской области.