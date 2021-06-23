На Московском шоссе мужчина выпал из окна седьмого этажа и погиб
Ночью в среду, 23 июня, тело мужчины 1960 года рождения обнаружили соседи. Известно, что мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем. Следователи проводят проверку.
На Московском шоссе мужчина выпал из окна седьмого этажа и погиб. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Ночью в среду, 23 июня, тело мужчины 1960 года рождения обнаружили соседи. Известно, что мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем. Следователи проводят проверку.