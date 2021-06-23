На Астраханском мосту в Рязани установят дополнительную ливневую трубу

По словам Вадима Решетника, модернизация системы ливневой канализации повысит комфорт и безопасность передвижения по мосту для водителей и пешеходов.

На Астраханском мосту в Рязани установят дополнительную ливневую трубу. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник на своей страничке «ВКонтакте».

Решетник рассказал, что после недавнего затопления моста из-за ливневых дождей, технический совет определил установку дополнительного водоотведения.

«Сейчас подрядчик завершает процесс монтажа дополнительной ливневой трубы со стороны улицы Почтовой», — отметил чиновник.

По его словам, модернизация системы ливневой канализации повысит комфорт и безопасность передвижения по мосту для водителей и пешеходов.