На Астраханском мосту в Рязани установят дополнительную ливневую трубу
По словам Вадима Решетника, модернизация системы ливневой канализации повысит комфорт и безопасность передвижения по мосту для водителей и пешеходов.
На Астраханском мосту в Рязани установят дополнительную ливневую трубу. Об этом
Решетник рассказал, что после недавнего затопления моста из-за ливневых дождей, технический совет определил установку дополнительного водоотведения.
«Сейчас подрядчик завершает процесс монтажа дополнительной ливневой трубы со стороны улицы Почтовой», — отметил чиновник.
По его словам, модернизация системы ливневой канализации повысит комфорт и безопасность передвижения по мосту для водителей и пешеходов.