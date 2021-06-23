\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
32°
Чтв, 24
31°
Птн, 25
30°
ЦБ USD 72.67 -0.5 24/06
ЦБ EUR 86.71 -0.36 24/06
Нал. USD 72.15 / 73.30 18:23
Нал. EUR 86.47 / 87.10 18:50
Новости
Публикации
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
Вчера 16:46
3 496
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
5 645
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
6 363
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
16 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Губернатор Николай Любимов выступил с докладом на пленарном заседании в Алмате
Открытие VII Алматинского бизнес-форума и пленарного заседания «Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров» состоялось в среду, 23 июня. Глава региона посвятил доклад вопросам качественного развития торгово-экономического сотрудничества.

Губернатор Николай Любимов выступил с докладом на пленарном заседании в Алмате. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Открытие VII Алматинского бизнес-форума и пленарного заседания «Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров» состоялось в среду, 23 июня. Глава региона посвятил доклад вопросам качественного развития торгово-экономического сотрудничества.

Губернатор Николай Любимов отметил, что Рязанская область намерена дальше сотрудничать с казахстанской стороной, искать новые направления и повышать эффективность уже налаженных контактов.

«Для того, чтобы партнерство было эффективным, главное — знать реальную ситуацию у своих коллег. Какие потребности и в чем они испытывают, что у них в планах, чем буквально они дышат. В этом смысле прямое доверительное общение — крайне важно и нужно. Именно за этим наша региональная делегация приехала в Казахстан. И именно такой открытый прием мы здесь встретили. Это очень ценно, так как свидетельствует о том, что мы говорим на одном языке и преследуем общие цели. И особенно сейчас, когда весь мир оказался в непростой экономической ситуации из-за пандемии. Главное в такой ситуации — оставаться вместе и действовать тоже сообща», — отметил Николай Любимов.

Глава региона рассказал о преимуществах Рязанской области, мерах поддержки инвестиционной деятельности, развития экспорта, точечной работе с предприятиями ведущих отраслей, программе внешнеэкономического взаимодействия, а также опыте повышения эффективности экономических процессов и кластерных объединениях.

Также Николай Любимов подчеркнул, что регион готов делиться информацией о перспективных проектах рязанских товаропроизводителей, в том числе об электронной площадке «Поток62», созданной специально для поиска надежных партнеров внутри региона.

«По нашему опыту наиболее актуально сейчас проработать возможность синхронизации и унификации разрешительных документов, необходимых при взаимных поставках товаров в рамках ЕАЭС. Это будет способствовать ускорению урегулирования формальностей и снятия барьеров при товарообороте», — добавил глава рязанского региона.