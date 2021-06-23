Губернатор Николай Любимов подвел итоги поездки в Республику Казахстан

По слова главы региона, деловая программа была насыщена разноформатными мероприятиями и встречами. Рязанская делегация посетила Специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий» и технопарк «Алатау», а также познакомились с возможностями Индустриальной зоны Алматы.

Губернатор Николай Любимов подвел итоги поездки в Республику Казахстан. Об этом сообщает сайт областного правительства.

По слова главы региона, деловая программа была насыщена разноформатными мероприятиями и встречами. Рязанская делегация посетила Специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий» и технопарк «Алатау», а также познакомились с возможностями Индустриальной зоны Алматы.

«Много из того, на что рассчитывали, удалось реализовать и даже больше, чем было намечено. Рязанская делегация стала одним из самых активных участников VII Алматинского бизнес-форума и промышленной выставки „EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021“. Нам удалось представить Рязанскую область на разных площадках, рассказать о преимуществах региона, показать, что мы умеем, как работаем с другими странами, как поддерживаем инвесторов», — отметил Николай Любимов.

Основной целью бизнес-миссии стало расширение международного сотрудничества рязанских предприятий и предпринимателей. По словам губернатора Рязанской области, встречи прошли успешно — удалось провести более 20 переговоров в этом направлении.

По словам губернатора, представителям казахстанских деловых кругов теперь предстоит посетить Рязанскую область — делегация Республики Казахстан приглашена на форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который состоит в сентябре текущего года.