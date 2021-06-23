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Григория Парсентьева избрали главой рязанских справороссов
Депутат областной думы Григорий Парсентьев стал лидером отделения «Справедливая Россия». Пост председателя совета регионального отделения он получил в субботу, 19 июня, на партийной конференции.

Депутат областной думы Григорий Парсентьев стал лидером отделения «Справедливая Россия». Пост председателя совета регионального отделения он получил в субботу, 19 июня, на партийной конференции.

«Делегаты конференции путем тайного голосования поддержали кандидатуру Григория Парсентьева, ранее рекомендованную к избранию президиумом центрального совета партии», - сказано в пресс-релизе партии.

Согласно уставу, его избрали сроком на два года. Теперь он будет курировать деятельность партии в регионе и утверждать все основные решения.

«Благодарю коллег за оказанное доверие. Впереди много работы. Мы и далее будем отстаивать идеи нашей партии. Сейчас приоритетной задачей является введение справедливого базового дохода. Граждане России вправе ежемесячно получать от государства по 10 тысяч рублей вне зависимости от уровня заработка. Соответствующий законопроект уже разрабатывается», — отметил Григорий Парсентьев.