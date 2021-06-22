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В Скопинском районе мужчины незаконно собирали металлолом в зоне ЧС
Два жителя соседнего региона заплатят штраф за нарушение правил поведения при введении режима чрезвычайной ситуации.

В Скопинском районе мужчины незаконно собирали металлолом в зоне ЧС. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Желтухинском полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали двух мужчин. В населенном пункте находится военная часть, пострадавшая от пожара осенью 2020 года. На территории установлен режим «чрезвычайная ситуация», посторонним на нее вход запрещен.

Двое жителей соседнего региона в возрасте 27 и 29 лет в зоне ЧС незаконно собирали металлолом.

Против мужчин возбудили административные дела по статье 20.6.1 КоАП («Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»).

Суд назначил злоумышленникам штраф в размере 5 000 рублей.