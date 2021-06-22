В Рязани фура протаранила легковушку

В результате ДТП 75-летняя пассажирка легковушки обращалась в медицинское учреждение.

В Рязани фура протаранила легковушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 21 июня, в 19:40, в Рязани на 189-ом километре автодороги М5 «Урал». 33-летний водитель Volvo c полуприцепом, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Renault Sandero, которым управляла 40-летняя рязанка.

В результате ДТП 75-летняя пассажирка легковушки обращалась в медицинское учреждение.

Проводится проверка.