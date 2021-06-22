В Рязани иностранец спрятался от полиции в кустах

32-летний иностранец жил в Рязани, его привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, он скрылся от правоохранительных органов и его объявили в розыск. Злоумышленника задержали.

В Рязани задержали мужчину, который был в розыске за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Около 3 часов ночи полиция во время объезда заметила в Лесопарке мужчину, который при виде машины оперативников попытался скрыться в кустах.

Выяснилось, что 32-летний иностранец жил в Рязани, его привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, он скрылся от правоохранительных органов и его объявили в розыск. Злоумышленника задержали.

У мужчины нашли сверток с подозрительным веществом. Содержимое свертка исследуют.