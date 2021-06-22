В России повысят штрафы за выброс мусора из машин

Инициатива предполагает внести поправки в КоАП и повысить штрафы для автомобилистов за выброс мусора в неположенном месте. Фиксировать нарушения планируется с помощью камер и фотоловушек.

В России повысят штрафы за выброс мусора из машин. Об этом пишет «Российская газета».

Инициатива предполагает внести поправки в КоАП и повысить штрафы для автомобилистов за выброс мусора в неположенном месте. Фиксировать нарушения планируется с помощью камер и фотоловушек.

Владельцам легкового авто будет грозить штраф в 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 20 и 150 тысяч соответственно.

Компаниям, которые выгружают мусор в неустановленных специально для этого местах, может грозить наказание вплоть до изъятия автомобиля.

Правительство России уже поддержало проект, хотя высказало некоторые технические замечания к содержанию.