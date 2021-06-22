В России планируют вживлять чипы в мозг людей

Проект разработан Российской академией наук совместно с МГУ. В Минобре сообщили, что он находится на начальной стадии. Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей.

В России планируют вживлять чипы в мозг людей. Об этом пишет «Коммерсант».

Проект «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами с помощью электрических сигналов мозга. Сигналы трансформируются в команды при помощи искусственного интеллекта.

Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей. Средства на программу планируют выделить в том числе и из нацпроектов «Наука», «Демография» и «Здравоохранение».

Проект разработан Российской академией наук совместно с МГУ. В Минобре сообщили, что он находится на начальной стадии.