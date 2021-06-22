В День памяти и скорби рязанцы присоединились к Всероссийской минуте молчания

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны. В этот день 80 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.

Акция «Всероссийская минута молчания» прошла на площади Победы 22 июня, в День памяти и скорби. Рязанцы возложили цветы к монументу Победы. В церемонии, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, поучаствовали первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова и участник Великой Отечественной войны Александр Назарович Давыдкин, а также депутаты областной думы Александр Шевырев, Александр Ачалов, Андрей Глазунов, Григорий Парсентьев, Сергей Пупков, Сергей Гришков. Цветы к к вечному огню возложили от правительства Рязанской области, областной думы, городской думы, администрации Рязани и общественных организаций. Справка 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны. В этот день 80 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. По официальным данным людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек. Из Рязанской области мобилизовали свыше 300 тысяч человек. Более 170 тысяч из них погибли и пропали без вести. 70 тысяч рязанцев наградили боевыми орденами и медалями, 384 рязанца являются Героями Советского Союза.