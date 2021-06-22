Под Рязанью ищут утонувшего рыбака

Мужчина ловил рыбу с резиновой лодки и попал в водоворот. Рыбак не справился с течением, он не смог удержать лодку, она опрокинулась.

В Рыбновском районе утонул 56-летний мужчина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Инцидент произошел 21 июня около 8 утра у 4-ой секции шлюза Кузьминского гидроузла на реке Ока в селе Кузьминском Рыбновского района.

Мужчина ловил рыбу с резиновой лодки и попал в водоворот. Рыбак не справился с течением, он не смог удержать лодку, она опрокинулась.

Мужчина выпал в воду и утонул. Его ищут второй день, но тело рыбака пока не нашли.