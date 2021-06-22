В Рязанской области утонул москвич

Трагедия произошла вечером, примерно в 19:35. Мужчина отдыхал с родственниками на берегу пруда и решил искупаться. Причины смерти пока неизвестны. На его теле не нашли видимых телесных повреждений.

В воскресенье, 20 июня, в Сараевском районе в пруду в селе Ивановка утонул мужчина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Трагедия произошла вечером, примерно в 19:35. Мужчина отдыхал с родственниками на берегу пруда и решил искупаться. Причины смерти пока неизвестны. На его теле не нашли видимых телесных повреждений.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят проверку.