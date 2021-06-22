Суд вынес приговор рязанке, которая пыталась дать взятку за пьяного мужа

Инцидент произошел в апреле этого года. Жительница Кораблина пыталась откупиться, чтобы на ее мужа не завели административное дело за вождение в пьяном виде.

Суд вынес приговор рязанке, которая пыталась дать взятку за пьяного мужа. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Инцидент произошел 28 апреля 2021 года в Кораблине. 37-летняя женщина пыталась дать взятку автоинспектору в размере 20 тысяч рублей, чтобы на ее мужа не заводили административное дело за вождение в пьяном виде. Сотрудник полиции отказался от взятки.

Против нее возбудили уголовное дело. Рязанке назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.