Стартовали продажи квартир в ЖК «Прага на Московской» при поддержке ПСБ

«Прага на Московской» — это многоквартирный кирпичный 12-ти этажный дом с поквартирным отоплением, авторским фасадом и закрытой территорией, расположенный в Железнодорожном районе Рязани за ТРЦ «Барс-Premium».

Строительная компания «Прага» объявила о начале продаж квартир в ЖК «Прага на Московской». «Прага на Московской» — это многоквартирный кирпичный 12-ти этажный дом с поквартирным отоплением, авторским фасадом и закрытой территорией, расположенный в Железнодорожном районе Рязани за ТРЦ «Барс-Premium».

Финансовую защиту прав дольщиков обеспечивает ПАО «Промсвязьбанк» — уполномоченный банк для открытия эскроу счетов и проектного финансирования строительства в рамках 214-ФЗ.

ПСБ входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. ПСБ является опорным банком для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

В нашем регионе ЖК «Прага на Московской» — первый многоквартирный дом, строительство которого финансируется ПАО «Промсвязьбанк».

На сегодняшний день завершается строительство 10 этажа. Строительная компания «Прага» планирует передачу квартир инвесторам в первом полугодии 2022 года.