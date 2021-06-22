\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
29°
Срд, 23
32°
Чтв, 24
31°
ЦБ USD 73.2 0.98 22/06
ЦБ EUR 86.89 0.9 22/06
Нал. USD 72.80 / 73.50 10:27
Нал. EUR 86.70 / 87.4 10:27
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
4 803
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
5 538
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
15 944
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
5 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Стартовали продажи квартир в ЖК «Прага на Московской» при поддержке ПСБ
«Прага на Московской» — это многоквартирный кирпичный 12-ти этажный дом с поквартирным отоплением, авторским фасадом и закрытой территорией, расположенный в Железнодорожном районе Рязани за ТРЦ «Барс-Premium».

Строительная компания «Прага» объявила о начале продаж квартир в ЖК «Прага на Московской». «Прага на Московской» — это многоквартирный кирпичный 12-ти этажный дом с поквартирным отоплением, авторским фасадом и закрытой территорией, расположенный в Железнодорожном районе Рязани за ТРЦ «Барс-Premium».

Финансовую защиту прав дольщиков обеспечивает ПАО «Промсвязьбанк» — уполномоченный банк для открытия эскроу счетов и проектного финансирования строительства в рамках 214-ФЗ.

ПСБ входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. ПСБ является опорным банком для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

В нашем регионе ЖК «Прага на Московской» — первый многоквартирный дом, строительство которого финансируется ПАО «Промсвязьбанк».

На сегодняшний день завершается строительство 10 этажа. Строительная компания «Прага» планирует передачу квартир инвесторам в первом полугодии 2022 года.

Подробную информацию о ЖК «Прага на Московской» можно узнать на сайте ск-прага.рф или по телефону отдела продаж +7 (4912) 77-82-52.