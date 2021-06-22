«Скопинского маньяка» заподозрили в создании нового бункера

Соседи обратили внимание на «скопинского маньяка», поскольку тот «посадил картошку» в своем огороде. Это подтвердила проверка полиции.

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», заподозрили в создании нового бункера. Об этом сообщил РЕН.ТВ , отметив, что 70-летний мужчина трудится на огороде.

По словам собеседника издания, соседи обратили внимание на «скопинского маньяка», поскольку тот «посадил картошку» в своем огороде. Это подтвердила проверка полиции, которая приходит к нему почти каждый день.

Напомним, Мохов вышел на свободу в марте 2021 года. Его приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы за то, что держал в бункере двух девушек почти четыре года и насиловал их.