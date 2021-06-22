Рязанская делегация встретилась с гендиректором технопарка «Alatau IT» в Казахстане

Делегация Рязанской области с губернатором Николаем Любимовым встретилась с Олжасом Сартаевым во вторник, 22 июня. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 22 июня, делегация Рязанской области с губернатором Николаем Любимовым встретилась с генеральным директором ТОО «Технопарк «Алатау» Олжасом Сартаевым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Делегация изучила опыт создания «Парка инновационных технологий» и обсудила сотрудничество с резидентами, а также совместную разработку инновационных проектов. В мероприятии поучаствовали представители региональной инфраструктуры поддержки, ООО «ИПРо», ООО «Промэлектроника», ООО «Силовая электроника».

Рязанская делегация ознакомилась с инфраструктурой нескольких компаний специальной экономической зоны (СЭЗ), в том числе предприятия по разработке и производству высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры ТОО «KazTechInnovations» и предприятия по производству телекоммуникационного оборудования, сетевых коммутаторов ТОО «Элтекс Алатау».

Николай Любимов отметил, что нужно поддерживать сотрудничество Рязанской области и Казахстан в направлениях, где они могут дополнять друг друга.

«Наши партнерские отношения необходимо использовать для выхода предприятий на экспорт, в том числе расширения поставок производимой продукции на казахстанском и российском рынках», — сказал губернатор, подчеркнув, что выгодное географическое положение Рязанской области и логистические преимущества региона этому способствуют.

Любимов отметил, что нужно объединять усилия в сфере инновационных разработок, для чего можно успешно использовать потенциал Рязанского ИНТЦ и предприятий региона, которые сегодня разрабатывают и производят инновационную продукцию.

«Предприятия Технопарка «Alatau IT» и предприятия рязанского кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника» могли бы вести совместное взаимовыгодное сотрудничество по созданию новых видов высокотехнологичной продукции, а также в организации поставок отдельных комплектующих как на территории Казахстана, так и в Рязанскую область», — сказал Николай Любимов.

Губернатор также отметил, что одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества — производство и экспорт строительных материалов.

Генеральный директор ТОО «Технопарк «Алатау» Олжас Сартаев выразил большую заинтересованность в развитии взаимодействия с Рязанской областью в различных направлениях.

«Мы открыты для сотрудничества и можем попробовать совместно поработать с рязанскими компаниями в плане развития высокотехнологичных наукоемких производств, в сфере приборостроения, радиоэлектронной промышленности», — сказал Олжас Сартаев. Гендиректор отметил, что в СЭЗ есть свободные производственные площадки и обеспеченные инфраструктурой земельные участки, которые могут быть интересны рязанскому бизнесу. Он проинформировал также о реализующихся в настоящее время мерах поддержки инвестиционной деятельности.

Технопарк «Alatau IT» создан в 2005 году и является одним из 8 технопарков АО «Национальное агентство по технологическому развитию». Основной целью технопарка является содействие развитию инноваций, в том числе создание благоприятных условий и современной инфраструктуры на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» в городе Алматы.