Рязанец получил срок за хранение наркотиков в крупном размере

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 и 3 статьи 228 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Рязанец получил срок за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2021 года молодой человек, находясь дома, заказал наркотики через один из мессенджеров. Получив сообщение о месте нахождения вещества, рязанец забрал товар из тайника и хранил его в перчатке, надетой на руку.

Сотрудники полиции задержали мужчину и изъяли вещество. Мобильный телефон, признанный средством совершения преступления, конфисковали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 и 3 статьи 228 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.