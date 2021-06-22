В Рязани в розыск объявили 37-летнего мужчину

Мужчина 1984 года рождения не платил деньги на содержание несовершеннолетней дочери 2007 года рождения. Должник не выходил на связь с приставами, в месте проживания — городе Спас-Клепики — его не нашли. Мужчину объявили в розыск.

В Клепиковском районе возбудили уголовное производство в отношении Владимира Викторовича Казакова, который задолжал более 800 тысяч рублей по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина 1984 года рождения не платил деньги на содержание несовершеннолетней дочери 2007 года рождения.

Должник не выходил на связь с приставами, в месте проживания — городе Спас-Клепики — его не нашли. Мужчину объявили в розыск.