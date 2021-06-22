Россиянам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом при купании на пляже

Эксперт Роспотребнадзор пояснил, что коронавирус не передается через воду. Маску на пляже можно снять, но социальную дистанцию соблюдать необходимо.

Россиянам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом при купании на пляже. Об этом пишет ТАСС.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что коронавирусная инфекция не передается через воду.

Он добавил, что Роспотребнадзор проводил исследования воды на наличие в ней коронавируса и получил отрицательные результаты.

Эксперт считает, что на пляже можно снять медицинскую маску, но необходимо соблюдать социальную дистанцию в местах большого скопления людей — в зонах торговли, питания и около раздевалок.