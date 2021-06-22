В Рязани приняли стратегию развития до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития города Рязани до 2030 года определяет вектор развития города, а также цели и задачи на ближайшие 10 лет.

В Рязани приняли стратегию развития до 2030 года. Документ одобрили в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

Стратегия социально-экономического развития города Рязани до 2030 года определяет вектор развития города, а также цели и задачи на ближайшие 10 лет.

Общая цель всего документа — Рязань должна стать экономически развитым, комфортным для жителей современным городом. Реализация проекта рассчитана на три этапа с учетом периодичности бюджетного планирования.

Ранее стратегия обсуждалась на публичных слушаниях.