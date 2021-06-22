Работники Рязанского приборного завода отдали дань памяти жертвам войны

В церемонии приняли участие руководство предприятия во главе с генеральным директором АО «ГРПЗ» Борисом Виноградовым, представители подразделений и Молодежного центра. Заводчане возложили к подножию мемориального комплекса предприятия «Аллея славы» с Огнем памяти алые гвоздики и минутой молчания почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной, всех жертв войны, а также всех защитников Родины, не доживших до сегодняшнего дня.

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) почтили память ее жертв.

В церемонии приняли участие руководство предприятия во главе с генеральным директором АО «ГРПЗ» Борисом Виноградовым, представители подразделений и Молодежного центра. Заводчане возложили к подножию мемориального комплекса предприятия «Аллея славы» с Огнем памяти алые гвоздики и минутой молчания почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной, всех жертв войны, а также всех защитников Родины, не доживших до сегодняшнего дня.

«Самая кровопролитная в истории человечества война коснулась каждой семьи в нашей стране. В каждом доме бережно сохраняют память о своих близких — участниках тех суровых событий, среди которых и герои-фронтовики, и доблестные труженики тыла. С нашего предприятия, как и с тысяч других, люди уходили на поля сражений, с которых возвращались не все. Не все труженики тыла, безустанно выпускавшие продукцию для фронта на нашем заводе, дожили до светлого дня Победы. Мы помним каждого из них. И пока эта память передается из поколения в поколение, пока мы чтим соотечественников, положивших жизнь за свободу и независимость Родины, за счастье потомков видеть мирное небо над головой, наша страна непобедима!» — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. В День памяти и скорби представители Молодежного центра АО «ГРПЗ» также возложили цветы к мемориальным доскам, установленным в городе Рязани на домах, в которых проживали заводчане — Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и Кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.