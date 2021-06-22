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Президент и генеральный директор компании Mitsubishi Motors в России Осаму Иваба посетил ГК «Регион 62»
На личной встрече с коллективом и руководством компании Осаму Иваба оценил подход руководства к развитию сотрудников, отметив большую работу в рамках совершенствования профессиональных навыков.

В понедельник, 21 июня, президент и генеральный директор компании Mitsubishi Motors в России Осаму Иваба посетил ДЦ «М-Центр» (ГК «Регион 62»).

Он высоко оценил уровень работы дилерского центра и отметил слаженные действия руководства и менеджеров. Осаму Иваба отметил, что давно хотел побывать в Рязани, посмотреть и убедиться, что ДЦ «М-Центр» построен и функционирует по современным технологиям, а также осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями компании.

На личной встрече с коллективом и руководством компании Осаму Иваба оценил подход руководства к развитию сотрудников, отметив большую работу в рамках совершенствования профессиональных навыков.

Он пожелал группе компаний дальнейшего развития и открытия новых дилерских центров не только в Рязани, но и в других регионах.