Опубликовано видео допроса вожатой, зарезавшей коллегу в детском лагере

В ролике 23-летняя подозреваемая рассказала подробности конфликта, в ходе которого она ударила ножом 20-летнюю коллегу.

Опубликовано видео допроса вожатой, зарезавшей коллегу в детском лагере. Соответствующие кадры разместил следственный комитет России.

В ролике 23-летняя подозреваемая рассказала, что за несколько минут до трагедии они пытались уговорить одного из детей в отряде пойти на дискотеку. После этого погибшая хотела выйти из комнаты, сказав, что не желает сидеть с той, с кем и так никто не общается.

«Мы разговаривали, после чего она сказала «Я пойду», но я попросила «Посиди еще пять минут, давай поговорим». В ответ она сказала «С тобой вообще общаться никто не хочет, а почему я должна здесь сидеть?» — рассказала девушка.

О проблемах с коллективом рассказала и мать задержанной. Женщина рассказала подробности журналистам РЕН ТВ.

По ее словам, девушке не нравилось находиться в лагере. Однако уйти с работы она не могла — девушка проходила обязательную летнюю практику в университете, отказ от которой грозит ей отчислением.

«Она не очень общительный человек. В последнее время я уже стала опасаться — она стала говорить, что водку привозят», — сказала мать подозреваемой.

Также женщина добавила, что ее дочь часто доводили до слез, а дети ее не слушались. Из-за этого подозреваемая пила успокоительные препараты.

Напомним, трагедия произошла в детском лагере Пушкинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.