Николай Любимов почтил память участников Великой Отечественной войны в Алматы

Губернатор Рязанской области проводит бизнес-миссию в Республике Казахстан.

Николай Любимов почтил память участников Великой Отечественной войны в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Рязанской области проводит бизнес-миссию в Республике Казахстан.

Во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Николай Любимов совместно с консулом генерального консульства России в Республике Казахстан Татьяной Барышниковой, руководителем корпорации развития Рязанской области Артемом Никитиным и руководителем местного казачьего войска Владимиром Шихотовым почтил память защитников Родины и возложил цветы к вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы.

«Этот день должен быть памятным для всех стран и народов, прошедших через войну. Это была общая трагедия и общая Победа, — сказал Николай Любимов. — Мы должны помнить наших отцов и дедов, которые сражались плечом к плечу, независимо от национальности, и привели весь мир к Победе. Пока мы помним об этом, мы имеем будущее».