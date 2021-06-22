МЧС предупредило рязанцев о жаре до +37 градусов

В сообщении ведомства говорится, что максимальная температура может достигнуть до +35, +37 градусов. Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.