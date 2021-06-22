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Игорь Маковский поручил усилить меры по защите оборудования и персонала в период аномальной жары
По решению штаба обществ были проведены внеплановые осмотры электрооборудования, инструктажи с персоналом по безопасному выполнению работ, установлены особые условия деятельности сотрудников на открытом воздухе с дополнительными перерывами.

В ходе еженедельного оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заслушал доклады по теме работы энергосетевого комплекса во время значительного повышения температур относительно климатической нормы и дал ряд поручений инженерному блоку компаний и руководству филиалов.

В минувшие выходные в ряде населенных пунктов Центрального и Приволжского федеральных округов установилась аномально жаркая погода.

По решению штаба обществ были проведены внеплановые осмотры электрооборудования, инструктажи с персоналом по безопасному выполнению работ, установлены особые условия деятельности сотрудников на открытом воздухе с дополнительными перерывами. Глава энергокомпаний обратил особое внимание на усиление мониторинга за ситуацией на местах. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается очередной пик температурных рекордов.

«Энергетики предпринимают все необходимые меры для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса на территории операционной ответственности. Налажено эффективное взаимодействие с региональными управлениями МЧС России и органами исполнительной власти субъектов и муниципалитетов. В сложившейся ситуации возрастают риски возникновения лесных и техногенных пожаров, поэтому необходимо принять дополнительные меры по защите оборудования», — отметил генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.