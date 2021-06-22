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ЕГЭ сдан. Хватит ли баллов для поступления в вузы Рязани?
Большинство юных рязанцев уже знает свои баллы и может оценить свои шансы на поступление в разные вузы. Чтобы помочь им, журналисты РЗН. инфо составили список вузов, где можно учиться в очной форме — для каждого приведены максимальные и минимальные проходные баллы, а также максимальная и минимальная стоимость платного обучения.

Основная масса выпускников по всей России, в том числе и в Рязанской области, уже сдала Единый госэкзамен 2021 года. Остались только резервные дни (28 июня — география, литература, иностранные языки, биология, история, русский язык; 29 июня — обществознание, химия, физика, иностранные языки математика профильного уровня, информатика и информационно-коммуникационные технологии; 2 июля — по всем учебным предметам) и дополнительный период (12, 13, 14 и 17 июля).

Большинство юных рязанцев уже знает свои баллы и может оценить свои шансы на поступление в разные вузы. Чтобы помочь им, журналисты РЗН. инфо составили список вузов, где можно учиться в очной форме — для каждого приведены максимальные и минимальные проходные баллы, а также максимальная и минимальная стоимость платного обучения.