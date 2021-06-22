В Рязани перекрыли движение по Посадскому переулку

Движение перекрыли с 13:00 22 июня до 24:00 22 июля от дома №19 до дома №17 по Соборной площади и ограничили движение транспорта на участке от дома №17 до дома №15 по Соборной площади по одной полосе движения в сторону улица Кремлевский вал.