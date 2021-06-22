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На ремонт дорог в Рязани направят миллиард
В общей сложности на ремонт дорог по двухлетним контрактам в 2021 и 2022 году город получит около 1 млрд 90 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано 13 объектов.

На ремонт дорог в Рязани направят миллиард. Соответсвующие изменения в бюджет на 2021 рассмотрели в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

За счет поступивших межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета города Рязани на 2021 год увеличились на 598,5 млн рублей. Большая часть из них пойдет на ремонт дорог (470,8 млн рублей). Еще 67,7 млн рублей направят на реконструкцию детских садов, 50 млн — на капремонт теплосетей, 10 млн — на модернизацию и реконструкцию светофоров в городе.

Кроме того, доходы и расходы на 2022 год увеличилист на 619,2 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета на ремонт дорог. В общей сложности на ремонт дорог по двухлетним контрактам в 2021 и 2022 году город получит около 1 млрд 90 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано 13 объектов.

На благоустройство дворов направят 34 млн рублей. Еще 100 млн рублей на эти цели Рязань получит из областного бюджета. Еще 40,5 млн рублей направят на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, 3 млн — на строительство первой очереди кладбища «Преображенское».