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Депутаты рязанской гордумы рассмотрели изменения в Устав Рязани
Изменения касались расширения полномочий гордумы по согласованию назначения и освобождения от должности вице-мэров Рязани, руководителей структурных подразделений администрации, МУПов и учреждений.

В понедельник, 21 июня, на заседании гордумы рассмотрели вопрос, инициированный депутатом Сергеем Караевым, о назначении публичных слушаний по внесению изменений в устав. Об этом сообщает сайт органа власти.

Изменения касались расширения полномочий гордумы по согласованию назначения и освобождения от должности вице-мэров Рязани, руководителей структурных подразделений администрации, МУПов и учреждений. Аналогичный проект, внесенный депутатом Александром Чайкой, ранее рассматривался на комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.

Отмечается, что полученные заключения прокуратуры Советского района и регионального Минюста свидетельствовали о том, что поправки противоречат существующему федеральному законодательству. «Иными полномочиями представительные органы могут быть наделены только в случае, если такие полномочия допускаются федеральными законами. При этом на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях глав местных администраций, в том числе согласовывать назначение отдельных должностных лиц местных администраций, руководителей муниципальных предприятий», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что проект изменений в устав не прошел правовую экспертизу и противоречит действующему законодательству, на заседании депутаты поддержали вопрос о назначении публичных слушаний по проекту устава. Обсуждения проведут 6 июля в малом зале административного здания № 28 на улице Радищева. Началов в 17 часов.