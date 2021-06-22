День города в Рязани отметят 7 августа

День города в Рязани отметят 7 августа. Дату утвердили депутаты в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы. Ранее отмечалось, что проведение массовых мероприятий в этот день будет зависеть от действующих антиковидных ограничений.