День города в Рязани отметят 7 августа
День города в Рязани отметят 7 августа. Дату утвердили депутаты в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы. Ранее отмечалось, что проведение массовых мероприятий в этот день будет зависеть от действующих антиковидных ограничений.
День города в Рязани отметят 7 августа. Дату утвердили депутаты в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.
Ранее отмечалось, что проведение массовых мероприятий в этот день будет зависеть от действующих антиковидных ограничений.