Загрязнение реки в Солотче и завершение ремонта части моста через Трубеж. Главные новости выходных, 19-20 июня

В минувшие выходные в Рязанскую область пришла жаркая погода. Стали чаще происходить несчастные случаи на воде. Перечислим важные события за два дня.

В минувшие выходные в Рязанскую область пришла жаркая погода. Стали чаще происходить несчастные случаи на воде. Перечислим важные события за два дня.

Происшествия Жительница Рязани рассказала, что водитель легковушки чуть не сбил ее на пешеходном переходе, а после угрожал оружием. По словам рязанки, инцидент произошел в Московском районе в пятницу, 18 июня, в 20:05. Заявление от женщины поступило в отделение полиции по Московскому району, ведется проверка. Житель Рязани обнаружил тело человека в водоеме за ТРЦ «Премьер». Об этом он рассказал в соцсетях. По словам местного жителя, они купались с другом и обнаружили страшную находку. Следователи рассказали о найденном за ТРЦ «Премьер» трупе. Личность умершего мужчины пока не установлена. Тело имеет выраженные гнилостные изменения. Вблизи села Коростово Рязанского района из Оки спасатели достали тело мужчины.

Новости экологии

В поселке Солотча местные жители возмутились тем, что участок реки Старица и прилегающего пляжа загрязняют выбросами из канализации. По предварительным данным, на улице Санаторий поселка Солотча рядом с детским санаторием имени Ленина ежедневно происходит сброс канализации от ассенизаторских машин в люк ливневки, которая имеет прямой сток в реку. Появилось видео, как в селе Заборье на видео сняли машину ассенизаторов, которая сливала канализационные стоки в Старицу. Росприроднадзор проведет большой рейд по рязанским предприятиям, загрязняющим воздух. Об этом в эфире «Эха Москвы» в пятницу, 18 июня, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова. К другим новостям

Под Рязанью местный житель поймал в реке сома весом 18 кг. Фото опубликованы в соцсетях в субботу, 19 июня. По его словам, рыбу он выловил троллингом на воблер. Длина рыбы — 1,5 метра, она едва поместилась в ванне. В ночь с 19 на 20 июня в связи с завершением ремонта первой части моста через Трубеж движение транспорта перенесли на отремонтированную часть. Рабочие приступили к ремонту второй части моста через реку Трубеж. Начался демонтаж ограждений и верхнего слоя асфальтового покрытия.

В Рязани в Лесопарке в субботу, 19 июня, прошла выставка животных «Пойдем домой». Мероприятие традиционно проводят, чтобы найти дом собакам и кошкам, у которых нет хозяев. Некоторые животные на выставке обрели хозяев.