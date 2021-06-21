Власти Москвы не отметили улучшений в ситуации с коронавирусом

Федеральный оперштаб ранее сообщил, что за сутки в Москве зафиксировали 7584 новых заболевших коронавирусом. За сутки госпитализировали 1 656 человек, 79 скончались.

В Москве не отметили положительной динамики в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости .

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», — сказала она.

Федеральный оперштаб ранее сообщил, что за сутки в Москве зафиксировали 7584 новых заболевших коронавирусом. За сутки госпитализировали 1 656 человек, 79 скончались.