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В «СМ-Клинике» появилась новая услуга
Специалисты рассказали, что чаще всего к пульмонологам обращаются с кашлем. Пациентов может тревожить одышка, удушье, ощущение хрипов в груди, количество или характер мокроты. Однако, большинство этих симптомов отмечаются в дневное время и редко уделяется внимание нарушениям дыхания ночью.

В «СМ-Клинике» появилась новая услуга — пульсоксиметрия. Об этом рассказали в клинике.

Специалисты рассказали, что чаще всего к пульмонологам обращаются с кашлем. Пациентов может тревожить одышка, удушье, ощущение хрипов в груди, количество или характер мокроты. Однако, большинство этих симптомов отмечаются в дневное время и редко уделяется внимание нарушениям дыхания ночью.

«Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, с которым так или иначе знакомы многие. Иногда храп — не просто безобидный звуковой феномен, а грозный симптом остановок дыхания во сне. О паузах в дыхании ночью чаще рассказывает даже не пациент, а его близкие, сам храпящий может о них не подозревать», — объяснили в «СМ-Клинике».

Храп может стать реальной угрозой для здоровья. По словам специалистов, длительно существующая проблема остановок дыхания во сне в тяжелой форме увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистой патологии почти в пять раз по сравнению с людьми, не имеющими такой проблемы.

В «СМ-Клинике» стала доступна ночная пульсоксиметрия, позволяющая выявить данную серьезную патологию. На основе регистрации сатурации, то есть насыщения крови кислородом, и пульса во время сна формируется заключение о наличии и тяжести нарушения дыхания в ночное время. Врач-пульмонолог, сомнолог Савина М. Ю. проводит данное исследование и консультирует по его результатам. При необходимости могут быть рекомендованы более сложные методы исследования, однако при тяжелых формах заболевания лечение возможно начать сразу.

Круглосуточная запись: +7 (4912) 77 — 67 -51

Предупреждаем о наличии противопоказаний. Проконсультируйтесь у специалистов.