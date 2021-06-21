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В Рязанской области клещи покусали больше 40 детей
В больницы с укусами клещей обратился 121 человек, в том числе 41 ребенок. В Роспотребнадзоре отметили, что это ниже среднемноголетних значений и периода 2020 года. Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Скопинском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

За минувшую неделю клещи покусали больше 40 детей в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном Роспотрбнадзоре.

В больницы с укусами клещей обратился 121 человек, в том числе 41 ребенок. В Роспотребнадзоре отметили, что это ниже среднемноголетних значений и периода 2020 года. Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Скопинском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

В 13,9% случаев обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, и в 2,3% - возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За текущий сезон зарегистрировали три случая иксодового клещевого боррелиоза.

В области продолжают обрабатывать популярные места, а также детские лагеря от клещей.