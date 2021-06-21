В Рязанской области еще 61 человек заразился коронавирусом

Данные статистики приводит федеральный оперштаб на понедельник, 21 июня.

По данным федерального оперштаба в понедельник, 21 июня, за сутки в Рязанской области выявили 61 новый случай заражения COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили коронавирус у 30 369 человек. За сутки выздоровели 54 рязанца, всего — 28 810.

Летальных исходов за сутки нет, всего за время пандемии скончались 574 рязанца.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская заявила, что COVID-19 начал действовать более агрессивно и непредсказуемо.