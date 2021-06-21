В рязанской больнице вылечили пенсионерку от тяжелой формы коронавируса

Женщина лечилась в ковидном госпитале с апреля. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской ОКБ имени Семашко.

Женщина лечилась в ковидном госпитале с апреля. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской ОКБ имени Семашко.

Заболев, за медицинской помощью рязанка обратилась не сразу, и даже после КТ легких, выявившего поражение более 50%, отказалась от госпитализации в стационар. В последующем начала нарастать одышка, в результате чего женщина вызвала бригаду СМП. Женщину положили в реанимационное отделение.

Спустя месяц рязанка пошла на поправку и смогла вернуться в ковидное отделение. Из-за длительного постельного режима у женщины атрофировались мышцы рук и ног — ей предстояла длительная реабилитация.

Санитарки и медсестры организовали ей полноценный уход и через какое-то время пенсионерка смогла самостоятельно принимать пищу, делать дыхательную гимнастику и упражнения ЛФК в положении сидя. Рязанка делала всё, что на тот момент было в ее силах, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Теперь ей предстоит все такое же длительное лечение, но на дому.

«Это огромный путь и вдохновляющая история выздоровления пациентки с большим объемом поражения легких, около 100%. Мы вместе с ней радовались ее небольшим победам, когда после месяца реанимации она наконец смогла сама присаживаться, вставать с нашей помощью на ходунки. Прогноз на восстановление хороший, мы верим, что все у нее будет в порядке, потому что она боец!» — рассказала лечащий врач пациентки Наталия Гусейнова.