В рязанском парке Морской славы стали собирать смотровую площадку

​В парк все чаще стали приезжать рязанские молодожены, чтобы сфотографироваться на фоне приокских просторов: с одной стороны вид открывается на колокольню пощуповского монастыря, с другой — на мост в сторону Солотчи и Рязанский кремль. Теперь для их фотосессий будет оборудовано специальное место. К нему будет вести прогулочная пешеходная дорожка.

В минувшие выходные, 19 и 20 июня жители Канищева наблюдали, как к последним домам по улице Бирюзова рабочие привозили доски, а потом из парка Морской славы доносился стук инструментов. У края склона, спускающегося к пойменным озерам, согласно проекту реконструкции, вскоре должна появиться смотровая площадка. Кроме этого, в парке меняют все таблички-указатели, зачищают и красят столбы. В этом помогают волонтеры-активисты, в том числе сообщество ветеранов морфлота. В парк все чаще стали приезжать рязанские молодожены, чтобы сфотографироваться на фоне приокских просторов: с одной стороны вид открывается на колокольню пощуповского монастыря, с другой — на мост в сторону Солотчи и Рязанский кремль. Теперь для их фотосессий будет оборудовано специальное место. К нему будет вести прогулочная пешеходная дорожка.