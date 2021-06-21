В Рязани легковушка сбила человека на самокате

Кадры с места происшествия опубликовали пользователи в социальных сетях.

В Рязани легковушка сбила человека на самокате. Соответствующие кадры в понедельник, 21 июня, опубликовали пользователи в социальных сетях.

Инцидент произошел на перекрестке Михайловского шоссе и Первомайского проспекта. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Из-за ДТП на Московском шоссе в сторону центра образовалась пробка. От автовокзала до места аварии скорость потока не превышает пять километров в час.

Подробности ДТП уточняются.