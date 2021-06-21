В потерпевшем крушение самолете в Кузбассе были рязанские парашютисты

Всего на борту находились 17 парашютистов из семи регионов страны. Погибли четыре человека. Самолет выполнял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

В потерпевшем крушение самолете в Кузбассе были рязанские парашютисты. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

Самолет L-410, который принадлежит ДОСААФ, потерпел крушение в субботу, 19 июня. Борт выполнял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате на аэродром. При развороте самолет упал на землю.

На борту находились 17 парашютистов и два члена экипажа. Погибли четыре человека, 15 — получили травмы. На понедельник, 21 июня, в больницах остаются 13 человек, трое из которых в реанимации.

Помимо рязанцев, в самолете также находились жители Кемерова, Юрги, Новосибирска, Бердска, Тулы и Хакасии.

Возбуждено уголовное дело.