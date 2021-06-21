В Минтруде заявили о планах урегулировать самозанятость

В ведомстве отметили, что эта форма занятости приобретает все большую популярность. Урегулирование этого вопроса поможет повысить их социальную защищенность.

В Минтруде заявили о планах урегулировать самозанятость. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает «Российская Газета».

В ведомстве отметили, что в последнее время эта форма занятости приобретает все большую популярность — на сегодняшний день количество самозанятых в стране составляет более 2,4 миллионов россиян.

«При этом, почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя. По нашим прогнозам, к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030 — перейдем к цифре в 10-11 млн человек», — отметил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков.

Ведомство намерено сформировать базу для такой категории граждан. В частности, проработают вопросы страхования, которые повысят их социальную защищенность.

Также будет сформирован такой набор программ, который будет понятен и конечным пользователям, и предоставит возможность выбора между различными режимами трудовых отношений.