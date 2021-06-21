\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
26°
Втр, 22
28°
Срд, 23
30°
ЦБ USD 73.2 0.98 22/06
ЦБ EUR 86.89 0.9 22/06
Нал. USD 72.85 / 73.60 16:27
Нал. EUR 86.80 / 87.4 14:41
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
4 361
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
5 120
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
15 310
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
5 565
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минтруде заявили о планах урегулировать самозанятость
В ведомстве отметили, что эта форма занятости приобретает все большую популярность. Урегулирование этого вопроса поможет повысить их социальную защищенность.

В Минтруде заявили о планах урегулировать самозанятость. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает «Российская Газета».

В ведомстве отметили, что в последнее время эта форма занятости приобретает все большую популярность — на сегодняшний день количество самозанятых в стране составляет более 2,4 миллионов россиян.

«При этом, почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя. По нашим прогнозам, к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030 — перейдем к цифре в 10-11 млн человек», — отметил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков.

Ведомство намерено сформировать базу для такой категории граждан. В частности, проработают вопросы страхования, которые повысят их социальную защищенность.

Также будет сформирован такой набор программ, который будет понятен и конечным пользователям, и предоставит возможность выбора между различными режимами трудовых отношений.